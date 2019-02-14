Россиянам показали облик новых вагонов купе

РЖД представили изображения одноэтажных и двухэтажных купейных вагонов с новым дизайном, передает РИА Новости.

В частности, стало известно, что в одноэтажных вагонах за откидной полкой расположат сейф. Интерьер будет выполнен в серых и синих тонах, в коридорах установят вендинговые автоматы, а в туалетах — душевые кабины.

В двухэтажных вагонах также появятся душевые, а в каждом купе можно будет убрать стол, расположенный между двумя нижними полками, чтобы освободить пространство. В дизайне таких купе присутствуют серые, бежевые и коричневые тона.

Сейф Фото: Федеральная пассажирская компания 1 /3

Отмечается, что указанные вагоны пополнят парк Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в ближайшие несколько лет.

В ноябре 2018 года РЖД представили изображения новых пассажирских вагонов с местами капсульного типа. При разработке интерьера вагона учитывались основные пожелания пассажиров: персональное пространство и приватность для отдыха, высокая техническая оснащенность и безбарьерность.

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