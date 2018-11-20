В РЖД рассказали о стоимости билетов в капсульный плацкарт

Цена билетов в модернизированные капсульные вагоны, представленные «Российскими железными дорогами» 19 ноября, будет равна цене билетов в обычные вагоны старого типа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «дочки» РЖД Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Сотрудник ФПК добавил, что обновленный плацкартный вагон запустят в эксплуатацию уже в декабре 2018 года. На каком направлении он будет курсировать, не уточняется.

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19 ноября РЖД представили изображения новых пассажирских вагонов с местами капсульного типа. При разработке интерьера учитывались основные пожелания пассажиров: персональное пространство и приватность для отдыха, высокая техническая оснащенность и безбарьерность. По проекту каждое место оборудовано плотными шторами, напоминающими жалюзи. Также присутствуют индивидуальное освещение, розетки и USB-разъемы.

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