Россиянам дали посидеть в новых капсульных плацкартных вагонах

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Посетители международной выставки «Транспорт России» протестировали макет модернизированного плацкартного вагона, представленного РЖД 19 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Они подтвердили, что полки в вагонах на самом деле похожи на диваны с подголовниками, и места оборудованы плотными шторами.

Транспортная выставка открылась в Гостином дворе во вторник, 20 ноября, и продлится до 22 ноября.

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19 ноября РЖД представила изображения новых пассажирских вагонов с местами капсульного типа. При разработке интерьера учитывались основные пожелания пассажиров: персональное пространство и приватность для отдыха, высокая техническая оснащенность и безбарьерность. По проекту каждое место оборудовано плотными шторами, напоминающими жалюзи. Также присутствует индивидуальное освещение, розетки и USB-разъемы.

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