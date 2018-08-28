РЖД попросили направить дивиденды на развитие железнодорожной инфраструктуры

РЖД могут разрешить до 2025 года не платить дивиденды по обыкновенным акциям, сохранив выплаты только по привилегированным бумагам. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект протокола по итогам заседания президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Заседание с участием президента России Владимира Путина состоялось 27 августа в Кемерово.

Предложение обосновывается необходимостью развития железнодорожной инфраструктуры. Сэкономленные на выплате дивидендов на обыкновенные акции средства РЖД сможет пустить на финансирование инвестиционных программ.

Помимо этого принято решение установить долгосрочные тарифы на период после 2025 года. По общему правилу для госмонополий, они регулируются государством и сейчас установлены по формуле «инфляция минус 0,1 процента» до 2025 года.

Также зафиксировано предложение проработать комплекс мер по предотвращению дефицита вагонов, в том числе за счет использования электронных площадок. Ранее уже сообщалось о том, что Россия в 2019-2020 годах может столкнуться с дефицитом зерновозов из-за списания четверти парка. Согласно статистике, приведенной в феврале 2018 года на совещании у главы РЖД Олега Белозерова, в настоящее время дефицит вагонов оценивается в 300 единиц, в 2019 году он вырастет 1,2 тысяч вагонов (34,1 тысячи при необходимых 35,8 тысячи). К 2020 году дефицит может уже составить 6,2 тысячи вагонов (29,6 тысячи при необходимых 35,8 тысячи).

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