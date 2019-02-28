Россиянам показали обновленные вагоны купе

Компания «Трансмашхолдинг» опубликовала фотографии обновленных купейных вагонов, разрабатываемых для Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

В новых купе появится сейф за откидной полкой, а интерьер будет выполнен в серых и синих тонах. В коридорах вагонов установят вендинговые автоматы, в туалетах — душевые кабины.

Сейчас проводятся испытания купейных вагонов нового модельного ряда. «До запуска в серийное производство им предстоит пройти весь комплекс испытаний, включая ходовые — динамические, тормозные, прочностные, а также стационарные — тормозные, климатические, санитарно-гигиенические», — говорится в заявлении.

Обновленные одноэтажные и двухэтажные вагоны пополнят парк ФПК до 2025 года. Всего за семь лет будет построено 3730 вагонов. Первые поставки новых одноэтажных купейных вагонов начнутся в 2019 году.

Ранее в феврале РЖД представили изображения одноэтажных и двухэтажных купейных вагонов с новым дизайном. На спроектированных фотографиях были обновленные купе в синих, серых и коричневых тонах, а также белые душевые кабины.

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