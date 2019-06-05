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Российские поезда начнут приятно пахнуть

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов российских железных дорог. Об этом сообщается на сайте компании.

Для вагонов выбрана парфюмерная композиция с цитрусовыми нотами, для туалетов — аромат чистоты и свежести. Парфюм распыляется по методу холодной диффузии через особое программируемое устройство для соблюдения определенной концентрации аромата в вагоне и недопущения его оседания на креслах и одежде пассажиров.

Ароматизация тестируется в нескольких вагонах поезда № 747/748 «Невский экспресс» для сравнения с неароматизированными вагонами. Пассажиры поезда будут участвовать в онлайн-опросе, по результатам которого ФПК примет решение об ароматизации других поездов дальнего следования. Утверждается, что ароматы гипоаллергенны, безвредны для здоровья, соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам.

Ранее сообщалось, что в РЖД не подтвердили информацию о повышении цен на билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. По утверждению представителей компании, тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте установлены ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Также было указано, что Федеральная пассажирская компания не может увеличить тариф, но может снизить стоимость билетов во время различных акций.

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