Российские поезда начнут приятно пахнуть

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов российских железных дорог. Об этом сообщается на сайте компании.

Для вагонов выбрана парфюмерная композиция с цитрусовыми нотами, для туалетов — аромат чистоты и свежести. Парфюм распыляется по методу холодной диффузии через особое программируемое устройство для соблюдения определенной концентрации аромата в вагоне и недопущения его оседания на креслах и одежде пассажиров.

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Ароматизация тестируется в нескольких вагонах поезда № 747/748 «Невский экспресс» для сравнения с неароматизированными вагонами. Пассажиры поезда будут участвовать в онлайн-опросе, по результатам которого ФПК примет решение об ароматизации других поездов дальнего следования. Утверждается, что ароматы гипоаллергенны, безвредны для здоровья, соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам.

Ранее сообщалось, что в РЖД не подтвердили информацию о повышении цен на билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. По утверждению представителей компании, тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте установлены ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Также было указано, что Федеральная пассажирская компания не может увеличить тариф, но может снизить стоимость билетов во время различных акций.

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