Названо время появления новых плацкартов в России

РЖД получит первые плацкартные вагоны модернизированного типа, разработанные компанией «Трансмашхолдинг», осенью 2019 года. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов.

По словам Лошманова, первые вагоны купе будут переданы РЖД в сентябре, плацкарты — в октябре, а штабные вагоны — в ноябре. Кроме того, заместитель главы «Трансмашхолдинга» уточнил, что три первых поезда с вагонами обновленного типа будут сформированы в ноябре.

В мае Александр Лошманов заявил о том, что в России появятся новые плацкартные вагоны с холодильниками и микроволновками. Отмечалось, что помимо сервисных зон вагоны будут оснащены розетками и душевыми кабинами.

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