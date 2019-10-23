Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг». Снимки опубликовало РИА Новости.

Новый вагон стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи. Отмечается, что в вагоне обновленного типа будут ярко-синие полки и бежевые стены, общий столик станет откидным, а каждое место получит индивидуальное освещение и розетку.

В мае заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов заявил о том, что в России появятся новые плацкартные вагоны с холодильниками, микроволновками, розетками и душевыми кабинами. Лошманов обещал, что первые вагоны купе будут переданы РЖД в сентябре, плацкарты — в октябре, а штабные вагоны — в ноябре. Кроме того, он уточнил, что три первых поезда с вагонами обновленного типа будут сформированы в ноябре.

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