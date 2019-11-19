В РЖД рассказали о ценах на билеты на новый плацкарт

Цена билетов в новых плацкартных вагонах окажется не выше обычных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) Петра Иванова.

По его словам, так как тариф на перевозку пассажиров устанавливает Федеральная антимонопольная служба, проезд в новом вагоне не может быть дороже, чем в существующих в сети РЖД плацкартах.

Ранее во вторник, 19 ноября, компания «Трансмашхолдинг» представила на стенде РЖД на проходящей в Москве выставке «Транспорт России» прототип плацкартного вагона нового поколения. Также было объявлено, что в 2020 году компания представит еще два перспективных варианта плацкарта.

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