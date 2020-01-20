Раскрыто отношение россиян к соотечественникам за границей

Российские туристы раскрыли свое отношение к соотечественникам за границей и заявили, что в большинстве случаев не готовы с ними общаться. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, только 47,5 процента россиян допускают общение с земляками — однако чаще они стремятся познакомиться с культурой той или иной страны и местными жителями. 74,5 процента опрошенных признались, что, находясь за рубежом, предпочитают вести беседы с иностранцами.

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При этом 79,6 процента респондентов подчеркнули, что оказали бы согражданам помощь, если бы она им потребовалась, а 64,9 процента рассказали, что хотя бы раз соотечественники помогали им в сложной ситуации. В общей сложности практически все участники опроса — 90,4 процента — встречали во время заграничных поездок туристов из своей страны.

30 декабря прошлого года российские туристы рассказали о планах на путешествия в следующем году и о том, какие самые странные желания они намерены в них осуществить. Так, многие собираются отправиться в поездку с одним рюкзаком без багажа и таким образом сэкономить на авиаперелете. Другие признались, что мечтают сорваться в отпуск по горящей путевке в середине рабочей недели.

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