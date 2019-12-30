Россияне рассказали о самых странных желаниях в путешествиях

Российские туристы рассказали о планах на путешествия в следующем году и о том, какие самые странные желания они намерены в них осуществить. Об этом стало известно из результатов исследования Aviasales, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, часть опрошенных собирается в 2020 году отправиться в поездку с одним рюкзаком без багажа и таким образом сэкономить на авиаперелете. Подобное обещание дали себе 13 процентов респондентов. Еще девять процентов россиян признались, что мечтают сорваться в отпуск по горящей путевке в середине рабочей недели.

Кроме того, 6 процентов путешественников заявили, что обязательно выпьют в баре с местными жителями, 5 процентов — что спонтанно выйдут из отеля без карты местности и пойдут «куда глаза глядят», а 4 процента — что попробуют местную кухню и неизвестные продукты на рынке.

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Наконец, 2 процента респондентов сообщили, что спланируют свое путешествие так, чтобы не выйти за рамки бюджета в 100 долларов. При этом больше половины опрошенных (61 процент) заметили, что в следующем году непременно отправятся в те места, которые не успели посетить за этот год.

Отмечается, что в опросе приняли участие 18 тысяч человек.

4 ноября стало известно, что 43 процента россиян откладывали путешествия из-за материальных проблем. Некоторые решили потратить накопленную сумму на выплату по ипотечному или другому кредиту (шесть процентов), другие же отказались от поездки, так как им не с кем оставить домашнее животное или потому, что необходимо ухаживать за близкими (5 процентов).

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