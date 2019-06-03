Названы самые опасные для фигуры россиян страны

Названы страны, в которых россияне набирают лишний вес во время отпуска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта путешествий «Туту.ру».

Больше всего отечественные туристы набирают в Турции и на российских курортах. При этом лишние килограммы с отдыха привозит половина российских путешественников, а во время отдыха по системе «все включено» — каждый пятый.

В странах ближнего зарубежья лишний вес набирают только семь процентов опрошенных, а в дальнем зарубежье — четыре процента.

29 процентов туристов заявили, что «лишний вес к ним не прилипает», поэтому они не следят за питанием на отпуске. 17 процентов туристов питаются так, чтобы не набрать дополнительные килограммы.

В рамках исследования аналитики «Туту.ру» опросили две тысячи пользователей.

Ранее в мае россияне рассказали о главных критериях при выборе отеля. 29 процентов респондентов признались, что при выборе гостиницы обращают первостепенное внимание на стоимость номера.

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