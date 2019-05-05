Россияне рассказали о главных критериях в выборе отеля

Жители страны рассказали о главных критериях российских туристов при выборе отеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта путешествий «Туту.ру».

Отмечается, что в опросе сервиса приняли участие около 1,5 тысячи человек. 29 процентов респондентов признались, что при выборе гостиницы обращают первостепенное внимание на стоимость номера. Четверть путешественников ответили, что для них важны такие критерии, как близость к морю и достопримечательностям.

Семь процентов опрошенных заявили, что выбирают отели, где нет их соотечественников. Наличие системы «все включено» и возможность бесплатно отменить бронь комнаты выбрали по шесть процентов респондентов. Лишь один процент россиян ответили, что им важно наличие анимации и детской площадки.

В марте онлайн-сервис Ostrovok.ru провел опрос среди россиян и выяснил, какие правила туристы чаще всего любят нарушать в отелях. 34 процента опрошенных мужчин признались, что хотя бы раз купались в бассейнах в нетрезвом состоянии и в неположенное время. Также 27 процентов респондентов и 21 процент респонденток рассказали, что курили в номерах, где это было запрещено.

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