Турецкий отель запретил россиянке фотографироваться в бикини

Отель Angel's Peninsula в Мармарисе (Турция) запретил туристке из России выставлять в Instagram фотографии в бикини. Об этом сообщает издание Turkiye Turizm.

По правилам гостиницы, на территории разрешено фотографироваться только в мусульманской одежде, однако россиянка Анастасия Монстович не знала об этом и опубликовала несколько снимков в купальнике с геотегом отеля.

Публикация от ANASTASIIA🌸 (@nastyamonstovich) 16 Июн 2018 в 4:57 PDT

«При выборе этого отеля меня не смутило, что он мусульманский. Предварительно я звонила, уточняла все нюансы. Мне четко дали понять, что в отеле нет никаких ограничений и правил, кроме запрета на алкоголь. На общем пляже можно находиться в купальниках», — приводит ее слова «Интерфакс».

Девушка рассказала, что спустя день после приезда выложила в соцсеть видео, на котором она запечатлена в купальнике на пляже отеля. «Вечером со страницы гостиницы в Instagram пришла просьба удалить геолокацию, потому что это мусульманский отель и откровенными фото и видео я отпугиваю клиентов. Я им отказала, потому что я такой же клиент, как и все остальные», — поделилась Монстович.

В своем профиле девушка также написала, что после отказа гостиница поставила ее в черный список с официального аккаунта в Instagram.

«Специально для этого отеля у меня в запасе еще очень много видео и фото в купальнике, и я обязательно буду этим делиться с месторасположением отеля и хештегами», — добавила она, выложив в своем профиле очередной снимок.

Материалы по теме Приключения без огорчений Как не испортить себе отпуск

В мае персонал пятизвездочного отеля в городе Кемер, Турция, поймал российских туристов на воровстве. На видеозаписи, опубликованной в YouTube, видно, как сотрудники гостиницы извлекают из чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, бутылки с шампунем, мыло, упаковки пакетированного чая, сумку с фруктами и несколько десятков тарелок.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!