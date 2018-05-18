Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались

Персонал пятизвездочного отеля в городе Кемер, Турция, поймал российских туристов, пытавшихся вывезти из отеля различные предметы. Об этом сообщает НТВ.

На видеозаписи, опубликованной в YouTube, видно, как сотрудники гостиницы извлекают из чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, бутылки с шампунем, мыло, упаковки пакетированного чая, сумку с фруктами и несколько десятков тарелок.

Ролик был назван «Русские туристы пытаются засунуть в чемоданы половину гостиницы в Анталии».

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В июне 2017 года пару российских туристов уличили в краже имущества турецкого отеля, в общей сложности они пытались похитить почти два чемодана вещей. По его данным, бизнесмен Рустам Фахтлисламов и его супруга Мария Касьянова из Ханты-Мансийского автономного округа попытались похитить из гостиницы в Аланье 14 рулонов туалетной бумаги и пять литров ликера «Бейлиз».

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