Путешественники выбрали 15 лучших российских отелей

Сервис бронирования отелей Hotels.com составил список из 15 лучших гостиниц России, получивших премию «Выбор гостей». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 19 апреля.

Специалисты создали этот рейтинг, проанализировав миллионы отзывов пользователей портала из разных стран мира. В общей сложности по пятибалльной шкале оценивались отели из 87 государств.

Первую строчку рейтинга разделили гостиница из Казани Ramada Kazan City Center, а также два объекта размещения из Санкт-Петербурга — Four Seasons Hotel Lion Palace и Trezzini Palace. Все они получили оценку в 4,9 балла.

Вторая позиция досталась московским гостиницам DoubleTree by Hilton Moscow — Marina и Standart Hotel. На этой строчке также оказались сочинский Hyatt Regency Sochi и два отеля из Северной столицы (Pushka Inn и официальная гостиница Эрмитажа The State Hermitage Museum Official Hotel). Их оценили в 4,8 балла для каждого заведения.

На третьем месте расположились семь отелей — один из Казани, два из Москвы и четыре из Санкт-Петербурга. Всем этим объектам размещения присудили по 4,7 балла.

В общей сложности более 2,5 тысячи гостиниц по всему миру получили оценки от 4,7 балла и выше, удостоившись награды «Выбор гостей». Страной с наибольшим количеством отелей-победителей стали США (969 объектов размещения). За ними следует Великобритания с результатом в 171 заведение. Замыкает тройку Италия — 153 объекта размещения.

В январе пользователи сервиса TripAdvisor признали лучшим в России отелем расположенный в Адлере (Сочи) Citrus.