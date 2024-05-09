Учительница Путина рассказала о его характере

Учительница Гуревич: уже школьником Путин был защитником по характеру

Учительница и классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что уже в бытность школьником будущий глава государства был защитником по характеру. Об этом она заявила в беседе с Ruptly.

«Он никогда не был ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, ни задирой каким-то и так далее. Он всегда был только защитником. Он только всех вечно защищал, защищал и еще раз защищал», — сказала Гуревич.

После инаугурации, проходившей 7 мая в Кремле, Путин пообщался со своей 91-летней классной руководительницей, которая также присутствовала на церемонии. Глава государства подарил учительнице цветы и поинтересовался, как она добралась до резиденции в такую погоду. Беседу сняли на видео.

