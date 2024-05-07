Встречу Путина с его 91-летней школьной учительницей сняли на видео

Путин провел встречу со своей классной руководительницей Верой Гуревич

После инаугурации, проходившей 7 мая в Кремле, президент России Владимир Путин пообщался со своей классной руководительницей, 91-летней Верой Гуревич, которая также присутствовала на церемонии. Кадры встречи главы государства с учительницей опубликовал Telegram-канал Кремля.

На записи видно, как президент вручил Гуревич букет цветов, после чего помог сесть, придвинув стул. Путин поинтересовался у педагога, хорошо ли она добралась в такую погоду. В ответ женщина, улыбаясь, рассказала, что ехала на машине. Кроме того, глава государства спросил у учительницы, все ли у нее в порядке. «Да. Хорошо», — сказала она.

Дальнейшая часть встречи Путина и Гуревич осталась за кадром.

Преподаватель немецкого языка Вера Гуревич была классным руководителем главы государства с пятого по восьмой класс ленинградской школы №193. В написанных ей мемуарах «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», она рассказала, что в школьные годы будущий президент России нередко участвовал в потасовках, однако всегда демонстрировал острый ум.

Ранее сообщалось, что после инаугурации Путин также провел встречу с легендарным российским хирургом Леонидом Рошалем, который сказал президенту, что тот находится в прекрасной физической форме.

7 мая Путин принес присягу в качестве переизбранного главы государства. Церемония инаугурации прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. В своей речи глава государства поблагодарил граждан России и пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать их доверие.