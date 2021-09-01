Учительница Путина рассказала про школьные годы президента

Учительница Путина Вера Гуревич рассказала, что он был непоседой в школьные годы

В школьные годы президент России Владимир Путин был неугомонным учеником, но потом изменился. На переменах он не готовился к урокам, рассказала классная руководительница главы государства Вера Гуревич в своей книге «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», отрывки из которой цитирует «Комсомольская правда».

По словам педагога, она преподавала Путину с пятого по восьмой класс. Будущий президент нередко участвовал в потасовках, однако демонстрировал острый ум, обладая очень хорошей памятью, отметила Гуревич.

Она рассказала, что однажды до нее дошли слухи, что Путин связался с плохой компанией, которая негативно на него влияла. Вскоре преподавательница решила наведаться в семью ученика. «Было бы что готовить, да я, если захочу, все домашние задания подготовлю за час», — заявил тогда будущий президент в ответ на претензию учителя, которая утверждала, что Путин плохо готовится к урокам.

Гуревич подчеркнула, что благодаря увлечению спортом будущий глава государства смог уйти из плохой компании. Сама же педагог очень гордится, что любовь к немецкому языку у президента началась именно с занятий в ее кружке. По утверждению учительницы, с первых уроков Путин демонстрировал удивительные способности.

Ранее Владимир Путин заявил в рамках марафона общества «Знание», что его главная детская мечта сбылась. Он рассказал, что будучи маленьким сначала хотел стать моряком или летчиком, а потом разведчиком и служить Отечеству.