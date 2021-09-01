Путин на марафоне общества «Знание» рассказал о сбывшейся детской мечте

Владимир Путин заявил, что сбылась его главная детская мечта

Президент России Владимир Путин заявил в рамках марафона общества «Знание», что сбылась его главная детская мечта. Об этом пишет URA.RU.

Он рассказал, что, будучи маленьким, сначала хотел стать моряком или летчиком, а потом — разведчиком и служить Отечеству.

«Я хотел быть. И я реализовал», — заявил российский лидер.

Ранее 1 сентября стало известно, что Владимир Путин прибыл во Владивосток. Здесь он встретился со школьниками и в детском центре «Океан» и поздравил их с началом нового учебного года.