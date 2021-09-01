Путин поздравил школьников с новым учебным годом

Владимир Путин приехал в детский центр «Океан» на встречу со школьниками

Президент России Владимир Путин приехал во всероссийский детский центр «Океан» на встречу со школьниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер поздравил школьников, студентов, преподавателей и учителей с началом нового учебного года.

«Хочу поздравить всех вас с замечательным праздником... С новым годом!» — пошутил Путин и напомнил, что у нас в стране любимыми праздниками являются Рождество и Новый год.

Ранее 1 сентября стало известно, что глава страны прилетел во Владивосток. Планируется, что он также примет участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.