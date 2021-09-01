Путин поздравил школьников с новым учебным годом

Президент России Владимир Путин приехал во всероссийский детский центр «Океан» на встречу со школьниками. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер поздравил школьников, студентов, преподавателей и учителей с началом нового учебного года.
«Хочу поздравить всех вас с замечательным праздником... С новым годом!» — пошутил Путин и напомнил, что у нас в стране любимыми праздниками являются Рождество и Новый год.
Ранее 1 сентября стало известно, что глава страны прилетел во Владивосток. Планируется, что он также примет участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.