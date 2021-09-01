Россия
 
Последние новости
Пересадки на наземном транспорте Москвы стали бесплатными в течение 90 минут
Нурмагомедов забил гол и восхитил Роналду
Врач раскрыла самую распространенную вредную привычку у детей в Москве 
Британия вывезла служебных собак из Афганистана
Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по защите детей в сети
В Минобрнауки назвали число привитых от COVID-19 студентов и сотрудников вузов
Рэпер Soulja Boy вызвал Канье Уэста на боксерский поединок
В переполненной российской школе дети пошли в первый «Ы»
В Литве отказались содействовать Минску в расследовании геноцида белорусов
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поздравил школьников с новым учебным годом

Владимир Путин приехал в детский центр «Океан» на встречу со школьниками
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин приехал во всероссийский детский центр «Океан» на встречу со школьниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер поздравил школьников, студентов, преподавателей и учителей с началом нового учебного года.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

«Хочу поздравить всех вас с замечательным праздником... С новым годом!» — пошутил Путин и напомнил, что у нас в стране любимыми праздниками являются Рождество и Новый год.

Ранее 1 сентября стало известно, что глава страны прилетел во Владивосток. Планируется, что он также примет участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин прибыл во Владивосток
Российские родители назвали стоимость обучения ребенка от детсада до вуза
Кремль назвал даты поездки Путина на Дальний Восток