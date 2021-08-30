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Кремль назвал даты поездки Путина на Дальний Восток

В Кремле рассказали, что поездка Путина на Дальний Восток продлится с 1 по 4 сентября
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Фото: Sputnik / Evgeniy Paulin / Kremlin / Reuters

Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток продлится с 1 по 4 сентября. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Кремля, глава государства примет участие в VI Восточном экономическом форуме.

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Отмечается, что 1 сентября президент встретится со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

2 сентября Путин посетит введенный новый Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского. На 3 сентября запланировано присутствие главы государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Ранее в августе сообщалось, что Путин поручил правительству вернуться к рассмотрению мегапроекта строительства ГЭС на Дальнем Востоке, который обсуждался еще в советские годы. Речь идет о возведении четырех станций в бассейне Амура, в том числе на реках Ниман и Селемджа.

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