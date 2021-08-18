В России вернутся к обсуждению советского мегапроекта

Президент России Владимир Путин поручил правительству вернуться к рассмотрению мегапроекта строительства ГЭС на Дальнем Востоке, который обсуждался еще в советские годы. Об этом сказано в списке поручений по итогам совещания 6 августа о ситуации с паводками и пожарами, на который ссылаются «Ведомости».

Речь идет о возведении четырех станций в бассейне Амура, в том числе на реках Ниман и Селемджа. Доклад по этому вопросу необходимо представить к 1 октября. Представитель Минэнерго подтвердил, что поручение находится в проработке.

Представитель «Русгидро» рассказал, что компания готовит предложение о строительстве ГЭС с учетом защиты населенных пунктов от наводнений и регулирования стоков в притоках Амура. Возможные параметры проекта он не уточнил.

Спустя полвека после возникновения идеи строительства ГЭС в регионе до конца были доведены только Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская станции. В 2013 году, сразу после рекордного наводнения на Дальнем Востоке, дискуссия по поводу новых ГЭС возобновились. Однако тогда в них предполагалось значительное участие китайских инвесторов.

Согласно проекту «Русгидро» от 2014 года, строить четыре станции должно было российско-китайское предприятие, где отношение долей владения составляло бы 51 и 49 процентов. Около 70 процентов финансирования предполагали привлекать от российских и китайских финансовых институтов, причем участник с китайской стороны — Сhina Three Gorges Corporation (CTGC) — должен был отвечать за долгосрочные договоры купли-продажи. То есть энергию предполагалось поставлять в Китай.

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Однако в сентябре 2016 года корпорация CTGC от проекта отказалась, после чего обсуждения прекратились. В июле 2019 года Александр Новак, на тот момент министр энергетики, оценивал проект в 400 миллиардов рублей. При этом он признавал, что полностью проблему паводков решить не удастся, так как основной объем воды в Амур приходит с территории Китая.

Старший аналитик центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников заметил, что главной проблемой новых ГЭС на Дальнем Востоке остается избыточная энергия. В регионе нет на нее спроса, а сооружать дорогостоящие станции ради возможной продажи энергии в другие страны выглядит сомнительной практикой. По его словам, за те же деньги с паводками можно было бы бороться значительно эффективнее.

Аналитик Sova Capital Матвей Тайц согласен с тем, что строить ГЭС можно только в случае долгосрочных контрактов, где Китай брал бы на себя обязательства по покупке электроэнергии, без него станции не окупятся.

Ранее сообщалось, что в связи с аномальной жарой в ряде регионов Китая начали отключать электроэнергию, а также увеличивать использование угля для ее производства.