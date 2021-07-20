В Китае начали отключать электричество из-за его нехватки

В отдельных ключевых городах Китая, в том числе в Пекине и почти шестимиллионном Сиане, начали отключать электричество в жилых домах и на производстве. Таким образом операторы пытаются поддерживать перегруженные сети, которые не справляются с дефицитом энергии и выросшим из-за жары спросом, пишет Bloomberg.

Они предупреждают, что практика отключений в ближайшее время не закончится. На проблемы из-за температурных рекордов, которые испытывают многие страны мира, накладывается ситуация с активным восстановлением экономики после пандемии коронавируса. В прошлом месяце из-за него потребление электроэнергии выросло на 10 процентов.

Ситуация служит дополнительным ударом по угольной промышленности Китая, которая до сих пор является основным источником электроэнергии. Фьючерсы на топливо приближаются к историческим рекордам, а Национальная комиссия по развитию и реформам потребовала от крупнейших энергетических компаний создать запасы, которых хватит более чем на семь дней.

Представитель регулятора Цзинь Сяндун (Jin Xiandong) заверил, что производство энергии с помощью ветряных и солнечных станций, а также ГЭС и АЭС тоже будет поощряться.

На прошлой неделе в Пекине из-за грозы на полчаса отключили электроэнергию в промышленном парке. Близлежащие деревни и районы предупредили, что перебои с электричеством могут растянуться на 11 часов. В Сиане владельцев электромобилей просят заряжать их в непиковые часы и также отключают отдельные районы.

Ранее сообщалось, что китайская провинция Аньхой из-за нехватки электричества решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории.