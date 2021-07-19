Борьба с Китаем поставила под угрозу электромобильную революцию на Западе

Производители электромобилей на Западе стараются отказываться от использования в двигателях постоянных магнитов, поставки которых в значительной степени зависят от Китая, пишет Reuters. Это происходит на фоне борьбы Пекина и Вашингтона и в итоге может поставить под угрозу революцию в этой сфере.

Постоянные магниты исключительно эффективны. Они делаются преимущественно из редкоземельных металлов, в основном неодима, а Китай контролирует 90 процентов этих поставок. Некоторые компании годами пытаются заменить такие металлы, а теперь об ограничении их использования говорят производители, на которых приходится половина от всех продаж в мире. Подобные решения принимают такие гиганты, как BMW, Renault, Volskwagen, японские Nissan и Toyota.

«Компании, которые тратят десятки и сотни миллионов долларов на разработку продуктов, не хотят складывать все яйца в одну корзину — китайскую. Они хотят найти альтернативу», — объяснил специалист британской консалтинговой фирмы Drive System Design Мюррей Эдингтон.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?

Автопроизводители на Западе и в Японии обеспокоены не только перспективами закупок, но также серьезным колебанием цен и ущербом окружающей среде, связанном с цепочкой поставок. Теперь им придется каким-то образом компенсировать риски того, что без использования таких комплектующих время работы электромобилей от одной зарядки сократится. Если проблема не будет решена, то это может вызвать трудности у индустрии.

Редкоземельные магниты в силу своей эффективности были очевидным и главным выбором при разработке двигателей электрокаров до 2010 года, когда Китай пригрозил ограничить продажи из-за спора с Японией. С нынешним беспокойством по поводу поставок растет пропасть между китайскими производителями и их западными конкурентами — в Китае продолжают использовать постоянные магниты.

В начале июня власти США объявили, что планируют противостоять нечестным торговым практикам со стороны Китая, обнаружив «дыры» в цепочке поставок критических важных товаров. Министерство торговли страны также рассматривало возможность расследования влияния на национальную безопасность импорта неодимовых магнитов. Изучить ситуацию с поставками важной продукции в феврале приказал президент США Джо Байден, речь шла в том числе о редкоземельных металлах.