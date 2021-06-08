США снарядят «ударный отряд» против Китая

США собирают новый «ударный отряд», чтобы противостоять нечестным торговым практикам со стороны Китая, пишет Reuters со ссылкой на заявления американской администрации.

Власти США оценили доступ страны к критически важным товарам от полупроводников до аккумуляторов электромобилей. Обнаружилось, что в цепочке поставок были «проделаны дыры». Теперь «ударный отряд» должен выяснить, какие конкретно нарушения к этому привели, а ответить на них Вашингтон планирует контрмерами в области торговли. Коснутся эти меры в том числе и Китая, сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации.

Министерство торговли США также решает, будет ли расследоваться влияние на национальную безопасность импорта неодимовых магнитов, необходимых для работы промышленности и в значительной степени ввозимых из Китая.

Изучить ситуацию с критически важными цепочками поставок президент США Джо Байден приказал в феврале. Речь шла, например, о сырье, используемом в фармацевтике, а также о редкоземельных минералах.

Отчет прямо не направлен против Китая, однако выступает частью стратегии властей Соединенных Штатов по противостоянию второй крупнейшей экономике мира. Высокопоставленный американский чиновник сказал Reuters, что страна столкнулась с нечестными торговыми практиками со стороны «некоторых иностранных государств», и указал, что уязвимости Вашингтона в вопросе поставок способствовали определенные действия китайской стороны.

Президент США Джо Байден в феврале заявлял, что страна и ее партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику». Он также обвинял Пекин в подрыве основ международной экономической системы.

Торговую войну с Китаем инициировал предшественник Байдена Дональд Трамп. После его ухода ожидалось, что в отношениях стран наступит потепление, однако эксперты констатировали, что надежды не оправдались. Противостояние Вашингтона и Пекина, по мнению американских специалистов, теперь должно принять еще более широкие масштабы.