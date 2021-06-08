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США снарядят «ударный отряд» против Китая

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Фото: Aly Song / Reuters

США собирают новый «ударный отряд», чтобы противостоять нечестным торговым практикам со стороны Китая, пишет Reuters со ссылкой на заявления американской администрации.

Власти США оценили доступ страны к критически важным товарам от полупроводников до аккумуляторов электромобилей. Обнаружилось, что в цепочке поставок были «проделаны дыры». Теперь «ударный отряд» должен выяснить, какие конкретно нарушения к этому привели, а ответить на них Вашингтон планирует контрмерами в области торговли. Коснутся эти меры в том числе и Китая, сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации.

Министерство торговли США также решает, будет ли расследоваться влияние на национальную безопасность импорта неодимовых магнитов, необходимых для работы промышленности и в значительной степени ввозимых из Китая.

Изучить ситуацию с критически важными цепочками поставок президент США Джо Байден приказал в феврале. Речь шла, например, о сырье, используемом в фармацевтике, а также о редкоземельных минералах.

Отчет прямо не направлен против Китая, однако выступает частью стратегии властей Соединенных Штатов по противостоянию второй крупнейшей экономике мира. Высокопоставленный американский чиновник сказал Reuters, что страна столкнулась с нечестными торговыми практиками со стороны «некоторых иностранных государств», и указал, что уязвимости Вашингтона в вопросе поставок способствовали определенные действия китайской стороны.

Президент США Джо Байден в феврале заявлял, что страна и ее партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику». Он также обвинял Пекин в подрыве основ международной экономической системы.

Торговую войну с Китаем инициировал предшественник Байдена Дональд Трамп. После его ухода ожидалось, что в отношениях стран наступит потепление, однако эксперты констатировали, что надежды не оправдались. Противостояние Вашингтона и Пекина, по мнению американских специалистов, теперь должно принять еще более широкие масштабы.

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