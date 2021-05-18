США и Европа захотели помириться в торговой войне

Власти США и Евросоюза захотели помириться в торговой войне, начавшейся во время президентства Дональда Трампа, пишет CNBC. Они проведут переговоры об отмене первой порции обоюдных пошлин на импорт товаров.

Первым европейским товаром, тарифы на ввоз которого в США могут быть отменены, стала сталь. Вашингтон и Брюссель уже заявили, что собираются решить вопрос до конца нынешнего года.

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Если это произойдет, США отменят 25-процентные пошлины на европейскую сталь и 10-процентные — на алюминий из ЕС. Они были введены в 2018 году, в ответ Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) и получил право вводить повышенные тарифы на американские товары общим ежегодным объемом в 6,4 миллиарда евро.

Под ограничения тогда попали американские бурбон, арахисовое масло и апельсиновый сок. При этом пока реализованы пошлины на ввоз товаров лишь на сумму 2,8 миллиарда евро в год. Еще 3,6 миллиарда могут быть активированы в июне 2021 года.

Предполагается, что если сторонам удастся прийти к соглашению на переговорах, обоюдные ограничения могут быть отменены в полном объеме.