Байден оказался жестче Трампа в торговой войне с Китаем

Противостояние США и Китая при новом главе Белого дома Джо Байдене примет более широкие масштабы, чем при Дональде Трампе, который инициировал торговую войну, надежды на возможное потепление не оправдались. Об этом говорится в отчете американского инвестбанка Cowen, на который ссылается CNBC.

Аналитик Джарет Сейберг (Jaret Seiberg) отметил, что политика команды Байдена выглядит более многосторонней, имеющей большую стратегическую направленность и более эффективной.

Для американских инвесторов это означает большие риски при работе с Китаем. По мнению эксперта, практика удаления китайских компаний с американских фондовых бирж станет массовой. Закон, дающий основания для делистинга, принят еще в прошлом году, и пока Вашингтон не дает сигналов, что мог бы отменить его.

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А так как китайские власти вряд ли разрешат независимый аудит компаний, то тем придется уходить на биржи Гонконга. В отчете предполагается, что, скорее всего, Белый дом заблокирует американские инвестиции в китайские банки и продолжит расширение черного списка. Поводом для включения в него китайских компаний станет связь с китайскими военными.

Одновременно китайским компаниям станет сложнее входить в капитал американских высокотехнологичных компаний. Ведь те, скорее всего, используют данные, связанные с гражданами США. При этом Сейберг считает, что Китай может нанести ответный удар и отменить разрешение для иностранных фирм на владение контрольным пакетом акций китайских предприятий.

Ранее в Bank of America предположили, что вслед за торговой и технологическими войнами между Вашингтоном и Пекином начнется «климатическая война».