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США пообещали выстраивать отношения с Китаем с позиции силы

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Вашингтон должен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что в отношениях США с Китаем «возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества».

Госсекретарь отметил, что Вашингтон с союзниками и партнерами будет «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай».

Как сообщалось ранее, в том же интервью Блинкен анонсировал принятие Соединенными Штатами серьезных мер в отношении России, в действиях которых Вашингтон видит агрессию.

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