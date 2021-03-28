США назвали безосновательными ответные санкции Китая

США осуждают ответные санкции Китая, введенные против американских физических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен отметил, что меры, предпринятые КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, являются безосновательными. По его словам, Китай пошел на это в качестве ответного шага на санкции Вашингтона против китайских официальных лиц, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал введение Пекином ответных санкций против физлиц и компаний из США и Канады. «США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры», — предупредил он.

МИД Китая ввел санкции против физических лиц и предприятий из США и Канады 27 марта. Под ними оказались в том числе глава Комиссии Соединенных Штатов Америки по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.

Причиной для взаимных санкций стал доклад аналитического центра Newlines Institute, авторы которого обвинили Китай в нарушении каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Они нашли доказательства, якобы подтверждающие систематические нарушения прав человека в отношении мусульманских меньшинств в Синцзьянь-Уйгурском регионе страны.