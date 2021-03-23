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Китай раскритиковал санкции ЕС за преследование мусульман

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Фото: Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало Европейский союз за введение санкций против Пекина из-за преследования мусульман-уйгуров. Заявление китайского внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

Сообщается, что главу делегации ЕС в Пекине вызвали в МИД КНР, где ему был выражен протест в связи с введенными Брюсселем ограничениями. Заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган назвал санкции «безосновательными и лишенными рациональности», предупредив, что действия Евросоюза могут нанести «серьезный урон» двусторонним отношениям.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров.

22 марта Китай ввел жесткие санкции против ЕС в ответ на «нотации» о правах человека, которые Пекин якобы нарушает в Синцзьянь-Уйгурском автономном регионе. Санкции затронули 10 индивидуальных лиц и четыре организации из Брюсселя.

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