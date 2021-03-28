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В России оценили ответ Китая на санкции США

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Фото: Tingshu Wang / REUTERS

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал введение Пекином ответных санкций против физлиц и компаний из США и Канады. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры», — предупредил он. При этом сенатор уточнил, что ответные рестрикции будут эффективны, «только когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса».

МИД Китая ввел санкции против физических лиц и предприятий из США и Канады 27 марта. Под ними оказались в том числе глава Комиссии Соединенных Штатов Америки по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.

Причиной для взаимных санкций стал доклад аналитического центра Newlines Institute, авторы которого обвинили Китай в нарушении каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Они нашли доказательства, якобы подтверждающие систематические нарушения прав человека в отношении мусульманских меньшинств в Синцзьянь-Уйгурском регионе страны.

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