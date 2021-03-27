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Китай ввел ответные санкции против США и Канады

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Китая в качестве ответной меры ввело санкции против физических лиц и предприятий из США и Канады. Об этом сообщает Reuters.

Под санкции попали в том числе глава Комиссии Соединенных Штатов Америки по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг. Что касается организаций, то меры коснулись подкомитета по правам человека в комитете по иностранным делам и международному развитию Палаты общин законодательного органа Канады.

Причиной для взаимных санкций стал доклад аналитического центра Newlines Institute, авторы которого обвинили Китай в нарушении каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Они нашли доказательства, подтверждающие систематические нарушения прав человека в отношении мусульманских меньшинств в Синцзьянь-Уйгурском регионе страны.

Тогда главы МИД государств-членов ЕС согласовали введение санкций против четырех граждан Китая и одной организации. Однако китайская сторона не согласилась с обвинениями и призвала страны «осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела».

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