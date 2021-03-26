МИД Китая «из-за лжи» ввел санкции против лиц и организаций из Великобритании

МИД Китая ввел санкции против девяти физических лиц и четырех организаций из Великобритании «из-за лжи и дезинформации» о ситуации вокруг прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

«Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», — добавили в МИД КНР.

Лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд на территорию Китая. Также с людьми и компаниями из санкционного списка нельзя будет вести дела китайским гражданам и учреждениям.

22 марта Китай ввел жесткие санкции против ЕС в ответ на «нотации» о правах человека, которые Пекин якобы нарушает в Синцзьянь-Уйгурском автономном регионе. Санкции затронули 10 индивидуальных лиц и четыре организации из Брюсселя. Перед этим главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute писал, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением. Это первый раз, когда обвинения против КНР анализировало негосударственное предприятие.