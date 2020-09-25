В Китае насчитали почти 400 лагерей и тюрем для мусульман

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая существует более 380 объектов, где, предположительно, содержатся репрессированные представители мусульманских народов. Об этом сообщается на сайте Австралийского института стратегической политики.

В ходе проведенного анализа была составлена самая полная в мире база данных по объектам в Синьцзяне. Среди них учитывались функционирующие с 2017 года так называемые «лагеря перевоспитания», центры содержания под стражей и тюрьмы — их насчитывается почти 400. Австралийцы использовали для составления базы анализ спутниковых снимков и реконструкцию объектов в 3D-формате.

Отмечается, что проведенное исследование доказывает, что число лагерей для уйгуров и других мусульман, которые в Китае называют «центрами переподготовки и повышения квалификации», вовсе не уменьшается, а, наоборот, увеличивается.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность называть репрессии против мусульман-уйгуров в Китае словом «геноцид». Отмечается, что вопрос о применяемых терминах в данный момент обсуждается в рабочих группах Госдепа, министерства внутренней безопасности и Совета нацбезопасности. Рассматривается также вариант, что в Вашингтоне могут обвинить Пекин в преступлениях против человечности или этнических чистках, что в любом случае обострит и без того сложные отношения между государствами.

До этого группа уйгурских эмигрантов захотела провести расследование в Международном уголовном суде (МУС) против руководства Китая, требуя признать геноцид и преступления против человечности. В частности, речь идет о попытках репатриации в Китай тысяч уйгуров из Камбоджи и Таджикистана. В 80-страничном заявлении адвокатов перечислены более 30 китайских чиновников, которые, по мнению эмигрантов, ответственны за преступную кампанию против мусульман. В этом списке фигурирует и глава государства Си Цзиньпин.

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