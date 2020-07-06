Уйгуры захотели международного суда над руководством Китая за геноцид

Группа уйгурских эмигрантов захотела провести расследование в Международном уголовном суде (МУС) против руководства Китая в рамках обвинений в геноциде и преступлениях против человечности. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что лондонские адвокаты, представляющие две группы активистов-уйгуров, подали жалобу в суд на Пекин. В частности, речь идет о попытках репатриации в Китай тысяч уйгуров из Камбоджи и Таджикистана. В 80-страничном заявлении адвокатов перечислены более 30 китайских чиновников, которые, по мнению эмигрантов, ответственны за преступную кампанию против мусульман. В этом списке фигурирует и глава государства Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о том, что власти Китая собираются стерилизовать тысячи уйгурских женщин. По данным бюджета двух населенных пунктов, которые изучило издание Foreign Policy, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более восьми тысяч в провинции, а также установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей. Эти меры — часть комплексного подхода китайских властей к уйгурскому меньшинству, которые вызывают осуждение в ряде западных стран.

В ноябре 2019 года было опубликовано несколько секретных документов компартии Китая, связанных с перевоспитанием мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурской автономии. В них также содержались секретные личные записи Си Цзиньпина.

Международный уголовный суд — орган юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, а также преступления против человечности. Заседает в Гааге. Известно, что Китай не подписывал Римский статут МУС и потому не подотчетен ему. Однако в 2018 году был прецедент, когда МУС начал расследование против не являющейся его участником Мьянмы за депортацию мусульман-рохинджа.

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