США назвали причину новых санкций против Китая

Тибетские активисты на протесте против Китая в индийском Дели

Cоединенные Штаты введут новые санкции против Китая из-за нарушений прав человека в Тибете — такую причину для них назвал госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

Помпео уточнил, что китайские власти отказываются пускать в регион американских дипломатов, политиков и журналистов. При этом, по его мнению, «доступ в тибетские территории становится все более важным для стабильности региона, учитывая нарушения человеческих прав со стороны Коммунистической партии Китая (КПК)».

Кроме того, отметил американский политик, Пекину не удалось избежать загрязнения окружающей среды в Тибете, неподалеку от истока многих главных рек Азии.

По этой причине США вводят визовые ограничения против партийных и правительственных деятелей Китая, которых считают причастными к отваживанию иностранцев от Тибета.

2 июля сообщалось о предыдущем пакете подобных ограничений: он касался ситуации в Гонконге, чью автономию китайское правительство урезало с помощью нового закона о национальной безопасности.

Тибет был силой присоединен к КНР в середине прошлого века. С приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году КПК усилила политику культурной ассимиляции этнических меньшинств. Это коснулось и Тибетского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов, где особо сильны сепаратистские настроения.

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