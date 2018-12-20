Американцы повадились в Тибет без разрешения и вызвали гнев Китая

Президент США Дональд Трамп подписал закон о взаимном доступе в Тибет, чем вызвал недовольство Пекина. Об этом пишет Reuters.

Согласно новому закону, американские дипломаты, чиновники, журналисты и другие лица должны допускаться на территорию Тибета наравне с обычными туристами. Обеспечить это предполагается путем введения санкций в отношении китайских должностных лиц, отвечающих за ограничение доступа в регион. В частности, им могут запретить въезд в США.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в связи с этим заявила, что закон нанесет серьезный ущерб отношениям двух стран и сотрудничеству в важных областях. По ее словам, это внутреннее дело страны, и вмешательство извне недопустимо. Кроме того, документ «посылает крайне неправильные сигналы тибетским сепаратистским элементам», заявила она.

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Хуа добавила, что с 2015 года более 40 тысяч американцев посетили Тибетский автономный район. В то же время она назвала абсолютно естественным и необходимым правительственный контроль за въездом иностранцев, учитывая «местные географические особенности и атмосферу».

Reuters отмечает, что все иностранцы нуждаются в специальном разрешении на въезд в Тибет. Обычно его без проблем предоставляют туристам, посещающим регион в рамках тура, но крайне редко дают иностранным дипломатам и журналистам.

Тибет был силой присоединен к КНР в середине прошлого века. С приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году Коммунистическая партия Китая начала проводить политику культурной ассимиляции этнических меньшинств. Это коснулось и Тибетского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов, где особо сильны сепаратистские настроения.

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