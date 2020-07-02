Сенат США принял антикитайские санкции из-за Гонконга

Сенат США принял законопроект о санкциях против Китая из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект теперь поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он может и одобрить его, и наложить вето. В палате представителей предложили ввести антикитайские санкции по закону Магнитского: он предусматривает меры против тех иностранных чиновников, которых Вашингтон считает ответственными за коррупцию или нарушение прав человека.

29 мая президент США Дональд Трамп анонсировал широкий спектр мер, направленных против китайского государства из-за ситуации с Гонконгом. Спустя два дня по этому поводу высказался Помпео: он рассказал о том, что американские власти рассматривают возможность принимать у себя жителей Гонконга.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его основной закон. Предположительно, это может произойти уже в августе 2020 года.

С помощью закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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