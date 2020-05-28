Китай отказался считаться с США и решил принять резонансный закон о Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его Основной закон. Предположительно, это может произойти уже в августе 2020 года.

Таким образом, Пекин отказался считаться с угрозами США в случае одобрения этого законопроекта. Так, президент США Дональд Трамп заявлял о «мощном» ответе Китаю.

Накануне, 27 мая, госсекретарь США Майк Помпео уведомил Конгресс, что Гонконг потерял автономный статус от Китая. По его мнению, новым законом Пекином якобы нарушаются нормы совместной декларации Китая и Британии 1997 года, согласно которой Гонконгу после возвращения из аренды была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

О желании властей Китая принять закон о государственной безопасности Гонконга стало известно 21 мая. С его помощью они смогут усилить контроль над регионом, так как он включает в себя строгий запрет на сепаратистскую деятельность. В то же время в Гонконге и ряде других государств это вызывает опасения: новые нормы угрожают установившейся парадигме «одна страна — две системы».

Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.

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