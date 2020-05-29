Китай отчитал США из-за обращения в ООН по вопросу Гонконга

Китай отчитал США из-за обращения в Совет Безопасности ООН по вопросу статуса Гонконга после принятия нового закона. Слова представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня приводятся на портале Sina.

По мнению дипломата, США такими действиями грубо вмешиваются во внутренние дела КНР. «Мы призываем США немедленно прекратить эти политические манипуляции», — подчеркнул Чжао. Его слова относятся к желанию американцев обсудить на международной площадке ситуацию вокруг автономного города, Россия и Китай выступили против этого.

Ранее Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его основной закон. Предположительно, это может произойти уже в августе 2020 года.

С помощью нового закона Пекин сможет усилить контроль над регионом, так как он включает в себя строгий запрет на сепаратистскую деятельность. В то же время в Гонконге и ряде других государств это вызывает опасения: новые нормы угрожают установившейся парадигме «одна страна — две системы».

Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео уведомил Конгресс, что Гонконг потерял автономный статус от Китая. По его мнению, новым законом Пекином якобы нарушаются нормы совместной декларации Китая и Британии 1997 года, согласно которой Гонконгу после возвращения из аренды была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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