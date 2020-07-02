Китайский закон о нацбезопасности спровоцировал протесты в Гонконге

Протесты против нового закона о национальной безопасности Гонконга, принятого Китаем, закончились стычками с полицией и более чем тремя сотнями задержаний, пишет агентство Reuters cо ссылкой на местные СМИ.

На демонстрацию, приуроченную к 23-летней годовщине передачи Китаю бывшей британской колонии, пришли несколько тысяч человек. В ходе столкновения с протестующими полиция использовала водометы и слезоточивый газ, в мегафоны цитировали новый закон, направленный в том числе на акции протеста.

Как сообщили местные правоохранительные органы, в результате были задержаны более 300 человек. По меньшей мере девятеро из них получили обвинения в рамках нового закона, вступившего в силу 1 июля.

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Ранее власти Китая опубликовали подробности закона. Он позволяет КНР вести следствие внутри автономного региона: там будет создано представительство китайских органов госбезопасности. По ряду статей будет возможна экстрадиция в материковую часть Китая. Наказание за терроризм, предусмотренное по новому закону — от трех лет тюрьмы до пожизненного заключения, при этом понимание терроризма значительно расширилось.

26 июня сообщалось, что США вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыву автономии Гонконга».

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали закон катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая 1 июля 1997 года. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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