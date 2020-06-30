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Гонконг начал жить по строгим китайским правилам

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Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Председатель Китая Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что глава Китая подписал указ под номером 49 о вступлении в силу резонансного документа с 30 июня — накануне годовщины возвращения Гонконга из британской аренды. Принятое единогласно решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей позволяет включить закон в приложение III к основному закону специального административного района Гонконга. При этом текст нового закона пока еще не опубликован.

Известно, что новые строгие правила, по которым начал жить специальный административный район, предусматривают наказание за четыре вида преступлений: сепаратизм, подрыв государственной власти, терроризм, вступление в сговор с иностранными государствами для нанесения ущерба нацбезопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай подрывает таким образом автономию Гонконга. Он отметил, что Пекин противится ценностям демократии, свободы и верховенства права.

О том, что власти Китая приняли нашумевший закон, стало известно ранее 30 июня. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам, которая заняла должность после одобрения Пекина, согласилась с потребностью региона в этом законе.

26 июня сообщалось, что США вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыву автономии Гонконга».

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая 1 июля 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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Предыстория: Власти Гонконга согласились с китайским законом о нацбезопасности
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