Китай пригрозил США последствиями за удар по своим компаниям

Желание США ужесточить условия размещения акций китайских компаний на своих биржах может серьезно ударить по американским интересам. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает Reuters.

Таким образом он прокомментировал поручение президента США Дональда Трампа в течение двух месяцев разработать регуляторные правила, которые усложнят для китайских компаний первичное размещение (IPO) и обращение на американских биржах.

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Глава Белого дома объяснил, что считает несправедливой ситуацию, в которой на американские компании накладывается больше ограничений, чем на китайские, причем это продолжается десятилетиями.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео призвал биржи всего мира последовать примеру NASDAQ. Площадка приняла решение ужесточить правила первичного размещения акций таким образом, чтобы порядка трети китайских компаний, планировавших выйти в США, не смогли сделать этого.

Главной претензией США является сложность с аудитом китайских компаний, которые крайне неохотно раскрывают свою отчетность. Это позволяет им скрывать проблемы и тем самым угрожает интересам инвесторов. Примером такого скандала стала ситуация с китайской компанией Luckin Coffee Inc., которая признала подделку своих финансовых показателей.

На этом фоне технологический гигант из Китая NetEase, чьи акции обращаются в США, заявил о планах выхода на биржу в Гонконге через вторичное размещение.

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