США приготовились ударить по китайским компаниям

Сенат США утвердил законопроект о наказании для компаний, которые обращаются на американских биржах, но не следуют стандартам отчетности, принятым в стране. Инициатива направлена большей частью на китайские фирмы, которые чаще всего допускают такие нарушения, сообщает Fox Business.

Документ еще должна утвердить контролируемая демократами Палата представителей, после чего он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу, усилившему критику Китая в последнее время.

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Одним из поводов для изменений правил стала ситуация с китайской компанией Luckin Coffee, которую уличили в подделке отчетности и завышении продаж за четвертый квартал в 2,5 раза. Биржа NASDAQ намерена провести делистинг через полтора месяца, которые отведены на рассмотрение апелляции.

Однако сам документ внесли на рассмотрение еще год назад в рамках поиска способов надавить на Китай в ходе торговой войны. В настоящее время на китайские компании не распространяются те же правила, что действуют для американских. Эта ситуация повышает риск мошенничества, особенно для мелких розничных инвесторов.

В законопроекте сказано, что иностранная компания лишится доступа к бирже, если в течение трех лет не даст доступа к документам Комиссии по ценным бумагам и биржам.

На американских биржах в настоящее время обращаются акции более 150 китайских компаний стоимостью более 1,2 триллиона долларов США, так что их наказание станет серьезным ударом по Китаю.

Ранее источники Reuters указали, что биржа NASDAQ после ситуации с Luckin Coffee собирается ужесточить свои правила таким образом, чтобы лишить возможности первичного размещения акций (IPO) примерно треть потенциальных клиентов из Китая. В частности, впервые ввести минимальное значение IPO, причем сразу на уровне 25 миллионов долларов, или четверть рыночной капитализации после листинга.

События развиваются на фоне взаимного недовольства друг другом крупнейших экономик мира. В США обвиняют Пекин в распространения коронавируса, а китайские власти считают себя обманутыми условиями первой фазы торговой сделки и думают даже разорвать ее.

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