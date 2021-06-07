Россияне назвали свои главные страхи при выборе еды

Большинство россиян обеспокоены содержанием в продуктах пестицидов, антибиотиков и искусственных добавок. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое есть в распоряжении« Ленты.ру».

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Претензии к нарушениям микробиологической безопасности (например, наличию кишечной палочки) есть у 57 процентов респондентов. Своим главным страхом при выборе еды 56 процентов опрошенных назвали наличие в ней токсинов и тяжелых металлов, около 36 процентов обеспокоены ГМО. Самой проблемной опрошенные считают молочную и мясную продукцию (37 и 31 процент соответственно), а также овощи (24 процента).

В хорошем состоянии фруктов усомнились 19 процентов опрошенных, по 13 процентов высказали опасения по поводу кондитерских изделий и рыбы, качеству хлебобулочных изделий не доверяет 9 процентов опрошенных, консервов — 6 процентов.

Хотя 98 процентов считают безопасность продуктов важным фактором, около 30 процентов признались, что купят продукт, который содержит потенциально опасные добавки, если он будет более дешевым. При этом 68 процентов не готовы экономить, жертвуя безопасностью.

Ранее Роспотебнадзор дал рекомендации, как легко перейти на правильное питание и пересмотреть свой рацион. В ведомстве посоветовали употреблять разнообразную еду, включая продукты животного и растительного происхождения. Не стоит отказываться от картофеля и мучных продуктов, они необходимы для организма.