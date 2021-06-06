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Российский диетолог назвала пять безвредных сладостей

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Фото: Pixabay

Эндокринолог-диетолог Виктория Гончар составила рейтинг наиболее безвредных сладких продуктов, которые не нанесут вреда для здоровья и фигуры, сообщает РИА Новости.

В топ-5 полезных сладостей специалист включила шоколад без сахара, в котором содержится 99 процентов какао-бобов. Две-три дольки этого лакомства в день можно без опаски позволять себе даже тем, кто придерживается диеты. На четвертое место рейтинга Гончар отправила пастилу, мармелад, зефир, поскольку в этих продуктах простые сахара и жиры не сочетаются.

Диетолог также выделила такие сухофрукты, как курагу, чернослив и инжир. Эксперт предупредила, что эти продукты отличаются высоким гликемическим индексом, более 500, поэтому их нужно употреблять в меру.

Сладкие фрукты с гликемическим индексом более 50-60 заняли третье место в рейтинге диетолога. К таким сладостям относятся бананы, виноград, хурма, персики, дыни и черешня. Вишня также входит в эту группу, несмотря на кислый вкус: в ее составе содержится много простых сахаров. Наиболее безвредными эндокринолог назвала несладкие фрукты: яблоки, мандарины, киви, апельсины и грейпфруты.

Гончар подчеркнула, что при ожирении и избыточной массе тела следует употреблять в пищу только несладкие фрукты. При наличии гастрита, желчнокаменной болезни, панкреатита разрешены пастила, мармелад и зефир, поскольку они не раздражают органы желудочно-кишечного тракта. Остальные сладости врач рекомендовала исключить из рациона в период обострений.

Ранее врач назвала пять незаменимых для женского здоровья продуктов. Среди них — авокадо, молочные продукты, красные сорта мяса, рыба и «серые» крупы.

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