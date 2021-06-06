Иммунолог рассказала о самых полезных напитках из ягод

Врач-иммунолог Марина Аплетаева рассказала о самых полезных напитках из сезонных ягод. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее словам, ягоды, которые не были подвержены никакой термической обработке, считаются самыми полезными, так как витаминный комплекс в них сохранен на максимальном уровне. Специалист пояснила, что количество витаминов уменьшается не только при термической обработке ягод, но и при длительном хранении. Она уточнила, что в данном случае речь идет в большей степени о витамине C.

Аплетаева добавила, что в ярких ягодах содержится большое количество антиоксидантов. Кроме того, в них высокие оздоравливающие свойства. Также они защищают клетки от токсического поражения и укрепляют иммунитет.

В качестве самого полезного напитка, который был изготовлен на основе ягод, врач выделила смузи. Также полезным вариантом Аплетаева назвала заваривание ягод горячей водой. Она подчеркнула, что температура жидкости должна составлять не больше 60 градусов. В напиток можно добавить мяту или лимон.

Ранее американский диетолог Эми Гудсон назвала ягоды самыми полезными для здоровья плодами. По словам эксперта, они превосходят фрукты по всем статьям. «В них много растительных волокон, витамина C и флавоноидов, которые являются мощным антиоксидантом», — объяснила она. Ягоды содержат больше растительных волокон, чем любой фрукт. К примеру, на один стакан малины или ежевики приходится целых восемь граммов волокон, то есть треть дневной нормы.