Диетолог рассказала россиянам о безопасном употреблении соли

Врач-диетолог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik рассказала россиянам о безопасном употреблении соли.

Специалист отметила, что избыток соли, как и ее недостаток, вредны для здоровья. Ее чрезмерное употребление может вызвать повышение кровяного давления, что пагубно влияет на сердце и сосуды. Однако, считает Бережная, совсем отказываться от соли не стоит, поскольку дефицит содержащихся в ней натрия и хлора могут вызывать головную боль, головокружению, слабости, падению артериального давления и нарушению пищеварения.

Диетолог рекомендовала соблюдать баланс в употреблении соли, не превышая семи граммов в день. Исследования показали, что этого количества в сутки достаточно для взрослого человека. Также врач посоветовала употреблять в пищу йодированную соль, чтобы компенсировать дефицит важного элемента, который может вызвать заболевания щитовидной железы, проблемы в работе головного мозга, снижение работоспособности и повышение утомляемости.

При этом следует помнить, что у йодированной соли короткий срок хранения, поскольку йод быстро испаряется. Поэтому Бережная посоветовала употреблять морскую соль, так как она содержит больше микроэлементов и веществ, удерживающих количество йода.

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