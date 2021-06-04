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Диетолог предупредила об опасности окрошки для некоторых людей

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Фото: Globallookpress.com

Окрошка противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, им такой [натуральный] квас показан не будет, как и окрошка, поскольку там много зелени. Конечно, в любом случае от окрошки им придется отказаться, даже от самой лучшей и натуральной», — заявила Соломатина.

Она уточнила, что для приготовления блюда лучше не использовать покупной квас с высоким содержанием сахара. Также употребление кефира может влиять на перистальтику кишечника. По словам диетолога, в блюдо не стоит добавлять колбасу — окрошка будет более полезной, если делать ее на зелени.

Ранее врач предупредила об опасности кваса. По словам диетолога Ольги Кораблевой, напиток противопоказан людям с камнями в почках и желчном пузыре, с язвой и гастритом. Она отметила, что в день можно без опасений выпивать до полулитра кваса. Превышение этого объема ведет к задержке жидкости и отекам.

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